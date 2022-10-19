رجاء الجداوي تظهر في حملة توعية عن سرطان الثدي

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إدراج صورة والدتها ضمن حملة التوعية ضد سرطان الثدي.

وكتبت أميرة مختار قائلة: «إمبارح لقيت نفسي بلا تردد، بكلم صديقه العمر ليلى سالم عضو مجلس الأمناء فى مستشفى بهية لسرطان الثدي، حفيدة السيدة بهية الله يرحمها، لما شوفت الحمله الجديدة "بهية وراها قصة"، طلبت منها إدخال صورة مامي الله يرحمها ضمن الحملة».

وأضافت أميرة: «لأن لو مامي الله يرحمها كانت عايشة، كانت هتبقى أول واحدة بتدعم الحملة، لإيمانها وثقتها واحترامها لمستشفى بهية لسرطان الثدي، ودعمها لكل سيدة تواجه سرطان الثدي، بإرادة وعزيمة، ولقيت السيدة ليلى بتقول لي أن اسم مامي الله يرحمها موجود بالمستشفى بالفعل، شكرا مستشفى بهية، وبالتوفيق دايما يا رب، وبالشفاء والعافية يارب».