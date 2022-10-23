أسعار الكبدة واللحوم المجمدة والبلدي في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، عن توفر كل أنواع اللحوم في المنافذ المتوفره في جميع مراكز ومدن المحافظة، موضحاً أن أسعار الكبدة واللحوم المجمدة واللحوم البلدي ثابتة في المنافذ المختلفة، وتشهد إقبالا كبيراً من المواطنين، ودائما ما يشيدون بجودة اللحوم المتوفرة في المنافذ.

زراعة المنوفية: أسعار الكبدة واللحوم ثابتة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الكبدة واللحوم المجمدة واللحوم البلدي وباقي اللحوم المتوفرة في المنافذ يتم متابعتها بشكل دوري من قبل مسؤولي الزراعة والتأكد من جودة اللحوم المقدمة للمواطنين.

أسعار الكبدة واللحوم اليوم

قال طارق محمد مدير منفذ بيع وزارة الزراعة في المنوفية، إن أسعار الكبدة واللحوم المجمدة واللحوم البلدي اليوم الأحد تشهد ثابتا في منافذ بيع وزارة الزراعة في المنوفية مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح منافذ جديدة لخدمة المواطنين في نظرا للاقبال الكبير على المنافذ.

وأوضح أن سعر كيلو الكبدة البلدي 130 جنيها، وسعر كيلو اللحمة المجمدة 70 جنيها، وسعر كيلو اللحمة البلدي 130 جنيها، وسعر كيلو اللحمة الضاني 150 جنيها، وسعر كيلو اللحمة المفرومة 120 جنيها، مؤكداً أن الأسعار أقل مما يتم عرضه من قبل الجزارين والتجار بنسبة كبيرة.