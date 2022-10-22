عضو «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» ستحمي المنطقة من حروب الشائعات.. وإعلام «المتحدة» الأكثر تطورا «حوار»

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن «القاهرة الإخبارية» ستحمى المنطقة العربية من «حروب الشائعات» وإعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو الأكثر تطوراً.

وأضاف «عبدالمنعم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجى وستعيد التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى.. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لإعلام الشركة المتحدة ودوره خلال هذه السنوات؟

- إعلام الشركة المتحدة هو الأكثر تطوراً، واستطاعت الشركة أن تسد الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور فى الكثير من القنوات الفضائية، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل، وأظن أن القناة الإقليمية الجديدة، من خلال السياسة الإعلامية التى ستقرها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستؤدى دوراً إقليمياً لخدمة المشاهد العربى على أعلى مستوى، حيث سيكون لها دورها فى جذب المشاهدين والمتابعين عبر التفاعل مع كافة الأحداث بالشكل اللائق والمتميز، من خلال امتداد البث وصولاً إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة التى يتوقع لها الجميع أن تكون بداية انطلاقها قوية جداً، ولا يخفى على أحد ما حدث من حالة خصام للكثير من جمهور الفضائيات للشاشة والاتجاه إلى السوشيال ميديا.

ما طبيعة الدور المهم الذى ستلعبه القناة؟

- خدمة المشاهد العربى، ورفع الوعى، ونقل المعلومة بصدق، والتصدى لحروب الشائعات، ونتوقع أن تحتوى خريطة القناة البرامجية على برامج توعوية وثقافية، بالإضافة لإطلاق قوالب إعلامية تمثل الصوت الواقعى لأصحاب المظالم.

وما الرسالة التى يتفهمها العالم من إطلاق القناة؟

- إطلاق القناة يمثل الخطوة الجادة التى تحمل بين طياتها الإضافة المهمة والقوية للإعلام الوطنى، وأتوقع أن تكون القناة ترجمة ودلالة حقيقية للإعلام الدولى على أن الإعلام المصرى لا يزال قادراً على التطوير والإبداع والريادة الكاملة.

كيف رأيت شعار عاصمة الخبر والسرعة والمصداقية؟

- شعار «السرعة والمصداقية»، الذى أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون عنواناً لقناة «القاهرة الإخبارية»، دليل واضح على سياسة القناة الجديدة، واعتمادها على السرعة فى نقل الأحداث المتعاقبة، بالإضافة إلى الشفافية والمصداقية التى هى أساس نجاح أى أداة إعلامية، مع أهمية أن تراعى القناة خلال سياسة عملها عقل المشاهد، وتهتم بهموم ومشكلات المواطنين، وأن تعتمد على رسالة إعلامية واضحة المعالم، على أن يكون هناك التزام واضح بميثاق الشرف الإعلامى.

وشعار «عاصمة الخبر» له دلالته الكبرى على السياسة الإعلامية الناجحة، وهو دليل كبير على أن هذه القناة ستكون مركز الأخبار على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

عبدالقادر: القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجي

هل تنجح القناة فى حماية مصر والجمهور العربى من حرب الشائعات؟

- القناة الجديدة ستواجه محاولات طمس الهوية المصرية والعربية بضبط المحتوى الإعلامى، لإنهاء حالة الفوضى الإعلامية التى ظهرت بسبب الانفتاح التكنولوجى الذى يعيشه العالم حالياً، وأرى أنها سيكون لها الدور الأكبر فى ضبط المشهد الإعلامى وإعادة توازن المشهد داخل مصر وفى المنطقة العربية.

استراتيجية إعلامية

الاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة تستحق الإشادة الكبيرة، حيث إنها استطاعت فى زمن قياسى أن تعيد العصر الذهبى للإعلام المصرى، وتؤكد رسالتها الوطنية فى الحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التشويه وطمس الهوية المصرية، وأريد الإشادة بالملفات السياسية والحقوقية والاجتماعية التى تطلقها جريدة «الوطن»، والدور التوعوى الذى تلعبه سياسياً واجتماعياً، وهذا دور إعلام على أعلى مستوى.