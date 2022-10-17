كرم جبر: الشركة المتحدة أطلقت استراتيجية إعلامية وطنية جديدة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشروعات التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا التوقيت تأتي في إطار الإعلام الحديث الذي أصبح بحاجة لموارد مالية هائلة وكوادر مؤهلة وهو ما توفر في المتحدة، لافتة إلى أنّ المحتوى التقليدي للإعلام حدثت له تغيرات وأصبحنا بحاجة إلى مرونة إعلامية وهو ما تحاول المتحدة اتباعه في الوقت الحالي.

رسالة إعلامية واضحة ومقنعة

وأوضح «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمُذاع على فضائية «DMC»، أنّ لدينا وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية، ولكن لابد من الاستعداد لقطار الإعلام المتطور الجديد وهو ما تقوم به الشركة المتحدة، لافتا إلى أنّ المبادرة التي أطلقتها الشركة لمواجهة المخدرات تعتمد على رسالة إعلامية واضحة ومقنعة وشديدة الوضوح وتستهدف الشباب بمختلف فئاته لتحصينه ضد الخطر الناتج عن المخدرات.

استراتيجية إعلامية وطنية

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر إلى أنّ هناك استراتيجية إعلامية وطنية تتبناها المتحدة؛ لتطوير البرامج الخاصة بالوعي والمعرفة لجذب الجمهور وتعريفه بخطورة المخدرات، موضحًا أنّ المتحدة تتضمن التعامل بطرق جديدة ومن خلال الاتصال التفاعلي الذي يربط بين الأسرة والمريض والطبيب في آن واحد، إضافة إلى برامج الأطفال التي أعلنت عنها الشركة تستهدف القيم الأخلاقية والدينية السائدة وطرق الحفاظ عليها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ البرامج الخاصة بالطفل التي تنتجها المتحدة ستكون بديلا للمنصات الأجنبية التي تبث محتوى لا يتناسب مع القيم والأخلاقيات المتفق عليها لدينا، موضحًا أن برامج الأطفال والمسلسلات لا بد أن تبعد عن العنف أو التي تتبني مشاهد تدمر العادات الغذائية لدى الطفل.

وأشار إلى أنّ الشركة المتحدة لم تشغل الفراغ الإعلامي بل أحدثت حالة إعلامية غير مسبوقة، وقناة القاهرة الإخبارية الجديدة، جاءت في توقيت مهم كنا نحتاج إليه لتغطي الجانب الذي نفتقر إليه على المستوى الإقليمي.