لجنة الإعلام بـ«قومي المرأة» تنظم ندوة «مبادرة شباب مصر بيغير الصورة»

في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان «مبادرة شباب مصر بيغير الصورة»، برئاسة دكتورة سوزان القليني، مقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضائها ومقررات الفروع عبر تقنية زووم مساء أمس، وخلال الندوة توجه الجميع بالدعاء والأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

عرض الرسائل العلمية الفائزة في مسابقة لجنة الإعلام

بدأت الندوة بعرض مختصر للرسائل العلمية الفائزة في المسابقة التي دشنتها لجنة الإعلام لاختيار الأبحاث العلمية ومشاريع التخرج لطلاب كليات الإعلام وأقسامه في الجامعات الحكومية والخاصة التي تتناول قضايا المرأة المصرية .

وفازت بجوائز البحوث العلمية، «ريهان جمال سليمان شعلان»، عن بحثها حول أدوار المرأة في إعلانات التليفزيون وانعكاسها على صورة الذات لديها، و«نهى رضا»، عن بحثها حول المواقع الإلكترونية وقضايا المرأة المهمشة.

جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام تحصد جوائز المسابقة

وفازت كل من جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية والأكاديمية الدولية لعلوم الأعلام في المسابقة الخاصة بالإنتاج الإعلامي وأشادت الإعلامية «هبة باشا»، بفيلم «سوار»، لمجموعة من الطلاب من شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ويسلط الفيلم الضوء على الدور الرائد للمرأة في مصر من خلال سرد تاريخي رائع، كما أشادت بفيلم «درع حواء»، للطالبة تقى محمد نبيل من جامعة القاهرة والذي يدور حول لاعبة تايكوندو من محافظة الفيوم ويؤكد أهمية الإصرار على النجاح إلى جانب فكرة تشجيع الأسرة للفتيات.

وتحدثت الإعلامية «نادية النشار»، عن إعجابها بفيلم «انعكاسك»، للطالبة أمينة شوقي من شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ويدور حول أهمية السلوك الأسري ويوضح أن الطفل هو انعكاس لوالديه، مؤكدا فكرة نبذ العنف داخل الأسرة.

وأشادت الإعلامية منى نشأت بفيلم «الخبازة»، للطالبة منة فاروق من الجامعة الأمريكية، والذي يقدم حكاية إمرأة أدارت مخبز الزوج بعد مرضه، حيث يصور نموذج إيجابي قادر على تحريك أي عنصر متكاسل، كما أشادت بفيلم «بائعة السمك»، للطالبة مارينا مايكل من الجامعة الأمريكية، وهو فيلم عن طالبة جامعية تدرس وتدير «محل أسماك».

وحظيت المشروعات بإعجاب الحضور، وأشاد خبراء التحكيم بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة ومدى تفوق الطلاب فى التعبير عن أفكارهم وقدراتهم الإبداعية، وتوجه الطلاب بالشكر للجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ولجنة التحكيم .

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