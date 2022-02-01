عضو لجنة خبراء الإعلام بـ«كاف»: الجدل حول جاساما سيؤثر على لاعبي مصر

طمأن مصطفى طنطاوي، عضو لجنة خبراء الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، جماهير المنتخب المصري بشأن المباراة المرتقبة أمام الكاميرون صاحب الأرض، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021، بعد التأهل لهذا الدور من بوابة الفوز على المغرب بهدفين لهدف في دور الثمانية.

وجود تقنية الفار سيقلل مخاوف منتخب مصر من بكاري جاساما

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على قناة «المحور»، أن وجود تقنية الفار سيقلل مخاوف منتخب مصر من بكاري جاساما حكم المباراة المرتقبة مع الكاميرون، موضحًا في الوقت ذاته استعجابه الشديد من تصريحات صامويل إيتو، رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، إذ ذكر أنه يمكن تقديم شكوى ضد تصريح إيتو بأن مباراة مصر والكاميرون «حرب».

جدل حول بكاري جاساما

وأشار إلى أنه بناء على اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على حكم المباراة، فإن هناك إمكانية للاتحاد الأفريقي أن يرى الدوافع التي بّنى عليها الاتحاد المصري مطالبته بتغيير الحكم، إذا ما كانت قوية أم لا وهل ستأخذ في الاعتبار من عدمه، «بس أنا شايف أن البلبلة اللي حصلت حول تعيين حكم مش في صالح الاتحاد المصري ولا المنتخب المصري، هيزود الضغوط على اللاعبين في المنتخب المصري ويخرجهم عن تركيزهم».

وتابع: «حاسس بتضخيم للأمر، بكاري جساما كان بيحكم مباراة منتخب مصر اللي تأهلت فيها لكأس العالم، وكل إللي حكمه للمنتخب كان 6 مباريات في تاريخه، مصر كسبت 4 وخسرت مباراتين».