المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: إعلان أفضل 18 مشروعا بيئيا في نوفمبر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر قمة المناخ بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تعمل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظيت بنجاح كبير بعد تقدم 6281 مشروعا لها من جميع المحافظات، لافتا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تضمنت مشاركة ومساهمة للشعب المصري، فجاءت المبادرة استجابة لذلك وتلقت العديد من المشروعات التي تخدم البيئة بمخلتف المستويات ومنها الكبرى والمتوسطة والمشروعات الناشئة.

6 مشروعات على مستوى المحافظة

وأوضح «بدر» في مداخلة لفضائية اكسترا نيوز، أن هناك إشادة من الأمم المتحدة بالمبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي والتي تسمح لأي مواطن بالتقدم بمشروع بيئي وفي حال فوزه يعرض أمام العالم في قمة المناخ، لافتا إلى أن كل محافظة رشحت 6 مشروعات على مستوى المحافظة ووصل للجنة العليا 162 مشروعا ومنهم يتم اختيار 18 مشروعا سيتم الإعلان عنهم في مؤتمر وطني سيعقد في القاهرة في 3 نوفمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء ويدعى إليه جميع المستثمرين والمنظمات التمويلية.

توفير فرص دعم وتمويل

وأشار السفير هشام بدر إلى أن الـ18 مشروعا المعلن عنهم يوم 3 نوفمبر سيتم عرضهم في قمة المناخ لتوفير فرص دعم وتمويل على المستوى العالمي بوصفهم سفراء مصر من أصحاب المشروعات البيئية التي تخدم البيئة ولها عائد اقتصادي وتكافح الفقر وتوفر فرص العمل وتدعم التنمية المستدامة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المحافظين قادوا لجان لتقييم المشروعات من خلال مسطرة تقييم موحدة للتأكد من ثبات معايير الاختيار بين المشروعات الفائزة بمشاركة من الأمم المتحدة.