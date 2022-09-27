«الوطنية للمشروعات الخضراء»: المبادرة فتحت الطريق أمام الجميع للمشاركة

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن عدد المشروعات الصديقة للبيئة وصل إلى 6281 في 6 فئات، موضحا أن المبادرة جديدة من نوعها على المستوى الدولي وتمكن من الوصول لمختلف الفئات المختلفة جغرافيا واجتماعيا.

مشروعات بيئية قابلة للتنفيذ

وأوضح «بدر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فتحت الطريق أمام جميع فئات الشعب المصري للتقدم بمشروعات قابلة للتنفيذ، وتعمل اللجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ للانتهاء خلال أيام من تقييم المشروعات المقبلة، وفقا لما يتناسب مع طبيعة المحافظات.

تدريب لجان التقييم بالمحافظات

وأشار السفير هشام بدر إلى أنه جرى تدريب لجان التقييم بالمحافظات من خلال دورات تدريبية لمعرفة مسطرة التقييم الموحدة التي تقيم المكون الأخضر والاستدامة والأثر والاستخدام التكنولوجي في كل مشروع، ويجرى تقييم المشروعات المتقدمة من خلال المسطرة البيئية الموحدة للتقييم، وبناء عليه تعلن النتائج، موضحا أن كل محافظة ترشح 6 مشروعات من كل فئة على مستوى 27 محافظة ليكون الإجمالي 162 مشروعا.

تابع أنه في نهاية أكتوبر سيعقد مؤتمر وطني تعرض خلاله المشروعات المقدمة بحضور المستثمرين والمشروعات التمويلية لتمكين أصحاب المشروعات من التواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وفي نهاية المؤتمر يجرى اختيار 18 مشروعا لعرضهم في قمة المناخ أمام دول العالم.

قاعدة بيانات بالمشروعات الاستثمارية الخضراء

وأكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أن مصر أصبحت لأول مرة لديها قاعدة بيانات بالمشروعات الاستثمارية الخضراء والحلول التي تقدمها تلك المشروعات للبيئة.