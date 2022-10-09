فوز 16 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بشمال الصعيد

أعلن محافظو الفيوم وبني سويف والمنيا المشروعات الفائزة في كل محافظة من المحافظات الثلاث، ضمن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

وكرّم المحافظون أصحاب المشاريع، وأيضاً اللجان التنفيذية بالمحافظات، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم للإعلان عن تلك المشروعات في فندق هلنان أوبرج الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور نواب المحافظين في الثلاث محافظات، فضلاً عن رؤوساء الجامعات، وممثلي وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، والبيئة، والإتصالات، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث.

المشروعات الفائزة من الفيوم

وأعلن الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحف، عن فوز مشروعات من محافظة الفيوم، وهي:

1- مشروع أمن الحياة البرية بمصر، ضمن المشروعات كبيرة الحجم.

2- مشروع إنشاء صوب بنظام الهيدروبونيك «زراعات أورجانيك»، ضمن المشروعات متوسطة الحجم.

3- مشروع تحويل القمامة إلى طاقة وأسمدة باستخدام منظومة التغويز اللاهوائي ضمن المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة».

4- مشروع «إيكو فورنتشر» من المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

5- مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم، ضمن المشروعات المقدمة من المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.

6- مشروع مبادرة صاحبات اليد الذهبية ضمن المشروعات التنموية المتعلقه بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

المشروعات الفائزة من بني سويف

وأضاف «التوني»، أنّ 5 مشروعات فائزة من محافظة بني سويف، هي:

1- مشروع «campat sustainable global camps».

2- مشروع تصنيع طاقة بديلة من مخلفات تقليم الأشجار المصرية.

3- مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة ببا.

4- مشروع احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة المعدل وراثياً لانتاج الوقود الحيوي.

5- مشروع العيادة الزراعية الذكية «منصة المزارع المصري الإلكترونية للمستقبل»، ومشروع زراعة مائية بدون تربة، الغرض منه توفير المياه منتج آمن وصحي وعدم وجود مخلفات تضر بالبيئة.

المشروعات الفائزة من محافظة المنيا

ولفت إلى أنّ 5 مشروعات فائزة من محافظة المنيا، تضمنت الآتي:

1- إنشاء محطة طاقة شمسية لصناعات كربونات الكالسيوم.

2- مشروع تدوير متكامل لتراب المسارات الجانبية للأسمنت باستخدام مياه صرف غير معالجة أو مغلظة.

3- مشروع استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة.

4- مشروع سماد علي الجودة من إعادة تدوير المخلفات بالمنشآت الزراعية.

5- مشروع تاكسي السيدات الآمن من «Tire bekia».