خريطة انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه لعدة ساعات اليوم الأحد، عن محافظات سوهاج وأسوان والمنوفية وذلك خلال الفترة الصباحية، مع توفير سيارات مياه مجانية للأماكن المتأثرة بانقطاع المياه.

قطع المياه عن المنوفية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطاع المعامل والجودة عن انقطاع المياه اليوم الأحد عن مركز الباجور وعدة قرى تابعة له لإجراء الصيانة اللازمة لمحطة المياه وذلك عن مدينة الباجور وقرية ميت البيضا وقرية ستاو حنة وذلك بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

انقطاع المياه بأسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة أسوان منها الشيخ هارون وعمارات كيما غرب وجزرة المساعدة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا للصيانة وإحلال وتجديد خطوط المياة الرئيسية بمدينة أسوان .

قطع المياه بسوهاج

كما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج عن انقطاع المياه بمدينة طما والقرى التابعة وضعفها لمواطنيها عن قرى الشوكا والمدمر والنجوع التابعة وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمحطة مياه ارتوازى طما بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.