انقطاع المياه عن عدة مناطق بـ3 محافظات للصيانة.. اعرف المواعيد والأماكن

تشهد عدة مدن ومراكز بالمحافظات انقطاع المياه خلال الفترة المقبلة بسبب أعمال الصيانة التي تستمر لعدة أيام، وهو ما أعلنت معه شركات المياه توفير سيارلات مياه مجانية للمواطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع.

قطع المياه عن المنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية عن انقطاع المياه اليوم في مركز السادات للصيانة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا داخل قرى أبو نشابة والباطنة وجاكريس ومنشأة النور.

قطع المياه عن الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت شركة المياه انقطاع المياه في مركز السنبلاوين لغسيل وصيانة المروقات داخل محطة المياه، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك في قرى الحجايزة والشرقيين والسرسي وعزبة أبو حسين وكفر غزالة وكفر سعد وعزبة لوليا وعزبة مليكا الكبرى وعزبة مليكا الصغرى، وكذلك عن مركز شربين والقرى التابعة له، وذلك لأعمال الصيانة بخط مزلقان السكة الحديد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

قطع المياه في قرى بأسوان

كما أعلنت محافظة أسوان عن انقطاع المياه بعدة مناطق للصيانة والتجديد، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك في مناطق الشيخ هارون ومدخل كيما والجزيرة وعمارات كيما غرب وعزبة الحدود وأطلس ووسط المدينة وكلية الهندسة والحجعلاب وزاوية المصلوب وجزيرة المساعدة.