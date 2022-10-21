قطع المياه غدا بالدقهلية لمدة 7 ساعات.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه غدا بعدة قرى بمركز السنبلاوين، لغسيل مروقات محطة مياه شرب قرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين في إطار خطة الشركة لغسيل وصيانة محطات المياه بصفة دورية.

أماكن قطع المياه غدًا بالدقهلية

وحددت الدقهلية أماكن قطع المياه غدًا بمركز السنبلاوين والقرى التابعة له، وهى «الحجايزة والشرقيين والسرسى وكفر سعد وغزالة وعزبة لوليا ومليكا الكبرى ومليكا الصغرى وعزبة أبو حسين»، بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

قطع المياه لغسيل المروقات

ووجهت «مياه الشرب» رسالة إلى المواطنين بالمناطق السكنية المتأثرة بقطع التيار ضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية.

خريطة قطع المياه غدا

وعلى جانب آخر، يتم قطع المياه غدا عن عدة قرى ومراكز بمحافظات بنى سويف والقاهرة والمنوفية؛ للصيانة وتغيير خطوط المياه بداية من 9 صباحا حتى 3 عصرا.