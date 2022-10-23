معلومات عن الممشى السياحي ببورسعيد.. طوله 175 مترا وتطويره على 3 مراحل

يعد الممشى السياحي المطل على مجري قناة السويس بحي الشرق ببورسعيد الوجه التاريخي والحضاري للمحافظة ويتم تطويره بطول 175 مترا على 3 مراحل

التطوير يشمل ثلاث مراحل

تشمل المرحلة الأولى من الممشى السياحي لمحافظة بورسعيد أنها تطل على أبواب جمركية 1و2 و3 بميناء بورسعيد السياحي.

تقوم بتطوير الممشى السياحي لمحافظة بورسعيد الشركة الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

أماكن جلوس للمواطنين

أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في بيان صحفي أن الممشى السياحي يتميز بموقع جغرافي فريد بحيث تمر من أمامه السفن العابرة لمجرى قناة السويس ويطل على 3 أبواب جمركية بميناء بورسعيد السياحي.

وقال اللواء عادل الغضبان إن تطوير الممشى السياحي يتم علي عدة مراحل وأن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي والحضاري لبورسعيد بحيث يليق بمدخل إفريقيا الشمالية.

وأضاف أن تنفيذ الأعمال بالممشي تتم على أعلى مستوى، كما يتضمن التطوير توزيع أمثل للمسطحات الخضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية ومقاعد الجلوس، مع التأكيد على التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات ووضع في الاعتبار التنظيم المروري لمنع الازدحام.

وأكد محافظ بورسعيد على الطابع الجمالي والتاريخي الذي تتميز به بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة به بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحي.