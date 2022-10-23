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مدرب يد الأهلي: بكيت بسبب الحضور الجماهيري أمام ماجديبورج

كتب:

عمر القاضي
06:23 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
النادي الأهلي

النادي الأهلي

كشف محمد إبراهيم، المدرب المساعد للفريق الأول الكرة اليد بالنادي الأهلي، أن عينه دمعت بسبب الحضور الجماهيري الكبير الذي جاء لدعم الأهلي في مباراة ماجديبورج، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إسعادهم بعد قدومه للسعودية من البحرين والكويت والعديد من الدول لمساندة الفريق إلا أن سرعة الرتم الخاض بالفريق الألماني كانت سببًا في الخسارة

لمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

http://sport.elwatannews.com/ar/1/1/986469

 

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