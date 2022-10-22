مدرب «يد الأهلي» الجديد يوجه رسالة إلى مجلس الخطيب والجماهير

قال الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إنه تعاقد مع النادي منذ فترة قصيرة، ومتشوق للعمل داخل أروقة الكيان الذي يعلم حجم شعبيته ومكانته.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة لتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام، أكّد ديفيز أنَّ الأهلي منحه الفرصة للعمل على مشروع جديد لتحقيق إنجازات مع النادي، وتلبية طموحات وأحلام الجماهير من خلال التواجد على منصات التتويج في البطولات التي يشارك بها الفريق.