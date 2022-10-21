التحالف الوطني للعمل الأهلي: تنمية المواطن هدفنا الرئيسي (فيديو)

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تنمية المواطن المصري لأن كل الجهات الشريكة والموقعة على الميثاق هي جهات تخدم المواطن المصري.

ولفت الدكتور جمال شيحة، رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد، إلى أن الفكرة بسيطة للغاية وهي جمعيات تعمل في مجال عملها بنشاط وهِمَّة، وإذا ما تعاونت مع الجمعيات الأخرى سيكون العائد مضاعفا.

وأضاف الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام، أن التحالف يسير وفقا لتنسيق ما بين المجتمعات المدنية سيكون حينها القدرة على مساعدة بعض وتقديم الفرص وتعظيم الموارد.

وتابعت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، «زي ما الدولة واقفة جنبنا لازم نقف في ضهرها وجنبها ونساعدها في تحسين بلدنا وأهلها».

وواصل محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: «يتم تكوين فرقة من كبار اللاعبين في المجتمع المدني المصري كل فيما يخصه علشان نشتغل نحو هدف واحد ومحدد وده هيؤدي أضعاف أضعاف النواتج اللي ممكن أي حد يوصلها لوحده».