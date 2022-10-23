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5 أندية تخوض مبارياتها على استاد القاهرة بعد الانتهاء من صيانته

كتب:

عمر القاضي
07:25 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
استاد القاهرة

استاد القاهرة

أعلن وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، عن جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات الدوري المصري الفترة المقبلة، وذلك بعد إغلاقة منذ الأول من أكتوبر الجاري بسبب إراحة أرضية وإجراء بعض أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 فرق ستخوض عليه مبارياته في الموسم الجديد بتواجد الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي من فرق الدوري المصري بجانب فريقي زد ووادي دجلة من دوري القسم الثاني.

لمزيد من التفاصيل في هذا الرابط:

http://sport.elwatannews.com/ar/1/1/986471

 

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