القبض على متهمين اثنين بتزوير تذاكر المباريات وبيعها أمام استاد القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم باستاد القاهرة الدولي بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن من ضبط «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة» أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته «2» تذكرة «مزورين» واعترافه بشرائهما بمبلغ مالي من أحد الأشخاص «سائق» حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليه «سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية».

ماكينة تغليف من بين مضبوطات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر داخل مسكنه على 4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالي.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.