عروض «ديزني على الجليد العالمية» قريبا في استاد القاهرة

عودة عروض ديزني على الجليد العالمية بعد غياب 15 سنة، تعد واحدة من أهم الفعاليات الترفيهية التي تنعقد في مصر، وأقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم فعاليات ترفيهية «ديزني على الجليد» في ستاد القاهرة الدولي، ويكون هناك حجم ضخم من المعدات، إذ ذكر المسؤول عن تلك الفعاليات خلال المؤتمر: «إحنا تقريبا هيكون فيه أكثر من 25 كونتير معدات داخلة مصر من أجل هذا الحدث، وهو عدد ضخم للغاية».

ستاد القاهرة الدولي يتحول لساحة ثلجية

وأوضح المسؤول عن تلك الفعاليات، أن ستاد القاهرة الدولي يتحول لساحة ثلجية، هي بداية صناعة الترفيه: «إحنا كلنا نستهدفها بالتخطيط مع تذكرتي وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدعم الإعلامي اللي ادتهولنا، من غير الدعم الشركة وكذلك وزارة السياحة والآثار في التنظيم وجهود وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية مكنش الحدث ده هيتم».

التذاكر تبدأ من 120 جنيها

وتابع: «إحنا جايين هنا عشان نبسط الأسرة المصرية ونحط الترفيه لهم بأعلى مستوى ممكن يشهده العالم على أرض مصر، بدأنا بسعر تذكرة 120 جنيها، وهنقدم نوعا من العروض يصب في قلب الاستراتيجية الإعلامية الجديدة، إحنا النهاردة موجودين عشان نساعد ونساهم ونمكن القطاع الخاص أنه يؤدي دوره في كل المجالات».