بريطانيا توفر أدوية جديدة للوصول إلى «صفر إصابات» من الإيدز بحلول 2030

تأمل بريطانيا أن تصبح أول دولة في العالم تهزم فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» بحلول عام 2030، من خلال توفير أدوية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بعد عقد «الخدمة الصحية الوطنية» سلسلة من الصفقات مع شركات أدوية مختلفة.

148 ألف بريطاني يستفيدون من العلاج

ومن المقرر أن يحصل المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الحصول على أشكال قابلة للحقن من أدوية مثل «كابوتجرافير» و«ريلبيفيرين»، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كما سيتمكن المصابون بعدوى مقاومة للأدوية من تلقي عقار «فوستيمسافير» بعد الموافقة عليه الأسبوع الماضي، وسوف توفر العلاجات الجديدة في جميع أنحاء بريطانيا لحوالي 148 ألف شخص، ما ينهي حالة عدم اليقين بالنسبة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

المريض يحتاج للحقن كل شهرين

وجرت الموافقة على استخدام دواء «كابوتجرافير»، الذي يستخدم دائمًا مع دواء «ريلبيفيرين»، في يناير الماضي، ويحتاج المريض إلى الحقن فقط كل شهرين، على عكس الأقراص، التي يجب تناولها يوميًا ويمكن أن تفقد فعاليتها بشكل دائم في حالة نسيان تناول بعض الجرعات، ويعمل علاج فيروس نقص المناعة البشرية على الحفاظ على عدد جزيئات الفيروس في الدم، أو ما يعرف علميا باسم «الحمل الفيروسي»، منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه أو نقله بين الأشخاص.

لا انتقال للفيروس بعد تناول العلاج

وقالت صحيفة «الجارديان»، إن فعالية عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية، تعني أنه لا يوجد خطر نقل العدوى لمن تلقي العلاج باستمرار.

وقالت «الخدمة الصحية الوطنية» إن ذلك سيساعد في أن يصبح النظام الصحي البريطاني أول نظام رعاية صحية في العالم يصل إلى «صفر إصابات» جديدة بالفيروس، ونقل التقرير عن البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني للهيئة، قوله: «لدينا الآن فرصة حقيقية لعدم حدوث أي إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز، وذلك بفضل الجهود التي لا مثيل لها للعاملين بقطاع الصحة، وقدرتنا على توفير الأدوية الفعالة».