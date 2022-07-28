إعلان شفاء رابع مريض في العالم من الإيدز.. وباحثون: علاج واعد

أعلن مجموعة من الباحثين الأمريكيين، شفاء رابع شخص من فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، بعد إجرائه عملية زرع للخلايا الجذعية لسرطان الدم، حسبما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

علاج واعد للحالات الأكبر سنا

وقال الباحثون إن رجل يبلغ من العمر 66 عاما، أصبح معافى من كل من سرطان الدم والإيدز منذ 17 شهرا، أي منذ إيقافه العلاج المضاد للفيروسات القهقرية «ART»، وذلك بعد قيامه بزرع الخلايا الجذعية لسرطان الدم.

وأضاف الباحثون أن الرجل الذين أسموه مريض «مدينة الأمل» نسبة إلى مستشفى مدينة الأمل في كاليفورنيا، مكان تلقيه العلاج، يعد الثاني بعد شفاء امرأة أمريكية من نيويورك، لافتين إلى أنه حقق شفاء كاملا مثله مثل مرضى لندن وبرلين.

زراعة خلايا جذعية منذ 3 سنوات

وذكر الباحثون أن مريض مدينة الأمل أجرى جراحة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة، مشيرين إلى أنه يعد الأكبر سنا من المرضى الثلاثة السابقين، وقالت جانا ديكر، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى مدينة الأمل، والمؤلفة الرئيسية للبحث الذي نشرته مجلة ميديكال اكسبريس العلمية، لوكالة «فرانس برس» إن نجاح زراعة الخلايا الجذعية لمرضى الإيدز سيكون واعدا بالنسبة للمرضى الأكبر سنا، وخاصة أنه جاء بنتيجة مع مريض مدينة الأمل الذي تخطه عمره الستين عاما.

وقال المريض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه شعر بالإعدام عندما تم تشخيص حالته بأنه مريض إيدز وكان ذلك الأمر عام 1988، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يعيش ليرى اليوم الذي تعافى فيه من المرض.

وعلقت «ديكر» على تصريحات مريضها المعافي أنه رأى العديد من أصدقائه يموتون بسبب الإيدز في الأيام الأولى للمرض، كما أنه واجه وصمة العار بسبب إصابته بالمرض، أما الآن، فيمكنه الاحتفال بهذا الانجاز الطبي الكبير هو وعائلته.