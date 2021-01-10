يطلق على مخالطي مصابي كورونا.. ما خطورة زيادة نسبة «الحمل الفيروسي»؟

تحرص وزارة الصحة والسكان بشكل دائم، على تكثيف نشر الرسائل التوعوية للمواطنين، في إطار الجهود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وبينها نصائح للأشخاص المخالطين لحالة مصابة، حتى لا يتسبب في نقل العدوى لآخرين إذا كان حاملا للفيروس.

ويعد تعرض الشخص للعدوى من آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد، ظاهرة طبية تعرف بـ«الحمل الفيروسي»، وهو أحد المصطلحات التي باتت متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين المصابين من خلال الاستشارات الطبية «الأونلاين» في الموجة الثانية من الوباء.

«الحمل الفيروسي» يطلق على المخالطين لمصابي كورونا

الدكتور أحمد محمد بشير، مدرس أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، فسّر مصطلح «الحمل الفيروسي» المتكرر حاليا في الموجة الثانية من فيروس كورونا، بأنّه يطلق على الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا، وقد يكون تعرض للعدوى بالفعل، وبالتالي فالعزل المنزلي للشخص المخالط هنا يصبح أمرًا مهما: « لو اتعرضت للعدوى من شخص تاني في الغالب الأعراض اللي بتجيلك بتكون خفيفة، لأنك اتعرضت لشوية فيروسات قليلة من شخص واحد، وبالتالي لو عزلت نفسك بعد ظهور الأعراض دي هيساعد في التعافي أسرع من غير مضاعفات».

عدم الالتزام بالعزل المنزلي قد يرفع نسبة الحمل الفيروسي للمخالطين

وحال عدم التزام الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، فقد يتعرض إلى كمية أكثر من الفيروس من خلال مخالطته لآخرين مصابين، وتزداد مضاعفات الحالة، وبحسب تصريحات بشير لـ«الوطن»، فنسبة الحمل الفيروسي عند الشخص المخالط قد تزيد، وبالتالي قد تزداد حدة أعراض الفيروس حال تعرضه للعدوى: «الأعراض عندك هتزيد وممكن يكون فيه خطورة ووضع أشد في الأعراض».

وأوصى مدرس أمراض الصدر والحساسية، الشخص المخالط بضرورة العزل المنزلي حتى لا تتفاقم الحالة وتزداد حدة الأعراض لديه في حال تعرضه للعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات التي يجب تنفيذها لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة، وتتضمن أثناء العطس أو الكحة تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي ثم التخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، وغسل اليدين بالماء والصابون مباشرة.

وأكدت الوزارة أهمية عدم مغادرة المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة، وتخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة مرتبة ونظيفة، جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات.