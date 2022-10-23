بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

انطلقت الآن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، والمقرر أن يستمر لمدة 3 أيام «الأحد والإثنين والثلاثاء»، وذلك لمناقشة السياسة الاقتصادية الكلية في اليوم الأول، ويعقبها عدد من الجلسات المتتالية، والتي تبدأ بجلسة يفتتحها رئيس الوزراء تستمر لمدة 45 دقيقة وتشهد استعراضًا للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية البالغة 40 عامًا واستعراض الصدمات التي ضربت الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته خلال هذه الفترة.

بحث المؤشرات الاقتصادية

ومن المقرر عقد جلسة سترأسها وزيرة التخطيط لمناقشة المؤشرات الاقتصادية الكلية، وستتحدث عن البطالة ومؤشرات النمو ومتوسط الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد، وتعقبها محاورات للخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال مع وزيرة التخطيط، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة للسياسة المالية ويرأسها وزير المالية، وتستمر لمدة ساعة ونصف، وتشهد مناقشات الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال ويتناقشوا في الموازنة والعجز والدين العام وكل المؤشرات النقدية.

مناقشة السياسة النقدية

والجلسة الأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي ستكون للسياسة النقدية ويرأسها محافظ البنك المركزي وبحضور الخبراء في هذا المجال ورجال الأعمال والمستثمرين للحديث عن السياسة النقدية والتضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة لمناقشة توجهات السياسة النقدية، لافتة إلى أنه بعد جلسة رئيس الوزراء ستكون الجلسات برئاسة الوزراء وبحضور الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.