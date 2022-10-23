مستشار رئيس الوزراء توضح أجندة جلسات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي

أكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي سينطلق اليوم ويستمر لمدة 3 أيام «الأحد والإثنين والثلاثاء» لافتة إلى أنه سيتم مناقشة السياسة الاقتصادية الكلية في اليوم الأول، ويعقبها عدد من الجلسات المتتالية تبدأ بجلسة يفتتحها رئيس الوزراء تستمر لمدة 45 دقيقة وتشهد استعراضا للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية البالغة 40 عاما واستعراض الصدمات التي ضربت الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته خلال هذه الفترة.

الجلسة الأولى ترأسها وزيرة التخطيط

وأوضحت صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك جلسة سترأسها وزيرة التخطيط لمناقشة المؤشرات الاقتصادية الكلية، وستتحدث عن البطالة ومؤشرات النمو ومتوسط الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد، وتعقبها محاورات للخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال مع وزيرة التخطيط.

الجلسة الثانية يرأسها وزير المالية

وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستكون هناك جلسة للسياسة المالية ويرأسها وزير المالية، وتستمر لمدة ساعة ونصف وتشهد مناقشات الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال ويتناقشوا في الموازنة والعجز والدين العام وكل المؤشرات النقدية.

الجلسة الأخيرة يرأسها محافظ البنك المركزي

وأكدت أن الجلسة الأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي ستكون للسياسة النقدية ويرأسها محافظ البنك المركزي وبحضور الخبراء في هذا المجال ورجال الأعمال والمستثمرين للحديث عن السياسة النقدية والتضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة لمناقشة توجهات السياسة النقدية.

ولفتت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى أنه بعد جلسة رئيس الوزراء ستكون الجلسات برئاسة الوزراء وبحضور الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.