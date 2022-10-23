الزراعة: إعفاء مدير جمعية ديرمواس بالمنيا من منصبه.. والتحقيق مع 7 موظفين

بعد أن تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولي جمعية بندر ديرمواس بمحافظة المنيا في صرف الأسمدة، تم تكليف د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق في الوقائع محل الشكوى والذي انتهي إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه وكذلك مدير الإداره التعاونية مع إحالة سبعة موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية وذلك لتقصيرهم في أداء أعمالهم ،وقال "عيسى" أنه بناءا على توجيهات وزير الزراعة فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين.

تكثيف حملات متابعة منظومة صرف الأسمدة للمزارعين

وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية على محافظات الوجه البحري للتأكد من انتظام عملية صرف الاسمدة مشددا على عدم التهاون في ذلك واعفاء اي مسئول متقاعس من منصبه.

كما وجه ايضا الوزير مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وكذلك مسئولي التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الأسمدة ومنع اي تلاعب فيها ضمانًا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بمنظومة الأسمدة والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين.