وزير الزراعة: توجيهات حكومية بالتوسع في زراعة فول الصويا بداية من العام المقبل

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن مؤثرة والدولة تبذل جهودها للحفاظ عليها، لافتا إلى أنه ليس كل كميات الأعلاف في الموانئ يجري الإفراج عنها لأن هناك احتياطي استراتيجي يجب الحفاظ عليه، خاصة في ظل الفترة الحالية، التي تتزامن مع موسم جمع المحصول المحلي.

التوسع في زراعة الصويا

وأضاف أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتوسع في زراعة فول الصويا بداية من العام المقبل؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتابع: «الأسبوع الماضي أفرجنا عن ذرة بـ 35 مليون دولار، وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن في السوق، ونجلس غدا مع رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي قطاع الدواجن من أجل وضع حلول لهذا الأمر».

وأكد القصير، أن الظروف التي يعاني منها العالم قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.

الدولة تدعم قطاع الدواجن

وأشار إلى أن الدولة دعمت قطاع الدواجن في مناحي كثيرة مثل الإعفاء من الضريبة الإضافية لاستيراد مكملات الأعلاف، والتشجيع على فتح أسواق خارجية.

وشدد على أنه تم عمل الزراعة التعاقدية على الذرة للتشجيع على زراعتها، متمنيا من أصحاب الصناعة شراء المنتج المحلي من الذرة.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت إحداث إفراجات في الذرة والصويا، التي وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.