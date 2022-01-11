الزراعة توجّه بسرعة صرف الأسمدة وتتابع رفع كفاءة الأصول في الإسماعيلية

أجرى الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يرافقه المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، زيارة إلى محافظة الإسماعيلية، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبتكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة توفير وصرف الأسمدة،، وتنفيذ الآليات والتوجيهات لإنجاح تلك المنظومة، ومتابعة جهود رفع كفاءة أصول الوزارة في المحافظات.

توفير الأسمدة وتحصيل المديونيات

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى ضرورة توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها، مع تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدى المنتفعين.

من جانبه، وجّه صالح، القائمين بعمليات صرف الأسمدة بضروره توافر قدر كبير من المرونة في عمليات التوزيع، وضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لتحقيق العائد المناسب.

المزرعة النموذجية للزيتون

وشملت الجولة زيارة المزرعة النموذجية للزيتون المقامة بمحطة بحوث الإسماعيلية، وزيارة جمعيات الإصلاح الزراعي بمركز القصاصين والتل الكبير ومحطة البحوث بالإسماعيلية.

‏وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنّ الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم، ومتابعة رفع كفاءة الأصول.