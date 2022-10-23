أول تصريح لجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور بالمؤتمر الاقتصادي: كلنا في مركب واحد

شهد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إطلاقه، حضورا واسعا للأحزاب المصرية وممثلي القوى السياسية، حيث حضرت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، فعاليات المؤتمر، الذي يستهدف مناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، في أول ظهور رسمي له بعد رئاستها الحزب.

المشاركة في المؤتمر الإقتصادي

وقالت جميلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ حزب الدستور رحب بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، كما أنّه حريص على الاستماع لجميع الآراء والأطراف المشاركة في المؤتمر.

وتابعت رئيس حزب الدستور: «نؤمن أنّنا جميعًا في مركب واحد، وهدفنا مصلحة الوطن والمواطن في ظل التحديات العالمية التي تواجه العالم أجمع».

دعوة الأحزاب للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي

ووجّه مجلس الوزراء الدعوة لأكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية المختلفة وكذلك ممثلي الحوار الوطني، للحضور والمشاركة في فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.