رئيس حزب المصريين الأحرار: المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن توقيت عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت مناسب جدا في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي ضربت العالم كله.

معاناة بريطانيا العظمى

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الاقتصاد أصبح الآن عملية ديناميكية التفكير لأن الاقتصاد العالمي متغير، ونجد مثلا على ذلك دولة بحجم بريطانيا العظمي، نرى أن القيادات المسؤولة تقدموا باستقالاتهم بعد 44 يوما فقط من تولي المسؤولية وهذا يعني أنه لا يوجد رؤية للاصلاح.

وتابع: «يجب الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي من خلال حضور رؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وهم معنيين بالأساس باستعراض مشاكلهم وفي ظل وجود وزراء المالية وقطاع الأعمال ومحافظ البنك المركزي، لتكن أشبه بمائدة مفاوضات لبحث المشكلات وتشخيصها وكيفية حلها».

وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري

واستكمل: «هدف المؤتمر هو وضع خارطة الطريق للاقتصاد المصري للمرحلة المقبلة، وذللك من خلال خروج الموتمر الاقتصادي بتوصيات وقرارات، فالاقتصاد الوطني المصري الخالص يعتمد على عدة ركائز منها إمكانيات مصر ومواردها وطبيعة الشعب المصري في التطبيق، وكذلك وعلى الظروف والمتغيرات العالمية».

واشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أنّ الخطط الاقتصادية التي تم وضعها منذ 5 سنوات تغيرت بسبب الظروف والأزمات العالمية، ولا أحد يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث في الخمس سنوات المقبلة.

وينطلق اليوم المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، ويتم عقده خلال الفترة بين 23 - 25 أكتوبر الجاري.