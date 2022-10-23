تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان.. فوز وحيد لـ«زهرة الجنوب»

يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة أمام منافسه أسوان، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد «الأهلي وي السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

والتقى الأهلي وأسوان في مسابقة الدوري في 22 مباراة، نجح في الفوز في 21 لقاء ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 51 هدفًا واستقبل 10 أهداف آخرين، وخرج في 14 لقاء بشباك نظيفة، ليبتسم التاريخ للأهلي بشكل كامل في مواجهة أبناء زهرة الجنوب.

وجمع أول لقاء الأهلي مع أسوان في مسابقة الدوري المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري موسم 1990-1991، وحسم الأحمر لقاء الدور الأول بهدف سجله طاهر أبو زيد قبل نهاية اللقاء بـ7 دقائق، وأهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء للأهلي، في حين فاز الفريق الأحمر في الدور الثاني بثلاثية بيضاء عبر هدف لأيمن شوقي وهدفين سجلهما عمرو أنور.

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