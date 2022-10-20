موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري.. الأحمر يستعد دون راحة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة أسوان، خلال الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز، بقيادة مدربه الفني السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي وأسوان بالدوري الممتاز 2022-2023

ويلتقي النادي الأهلي، نظيره أسوان خلال الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 الأحد المقبل الموافق 23 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان بالجولة الثانية من الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري بين الأهلي ونظيره أسوان على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، بعد حصولها على حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الأهلي والسلام.

الأهلي يحقق الفوز خلال الجولة الأولى من مسابقة الدوري أمام الإسماعيلي

واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز خلال الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري أمام النادي الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب، بهدف مقابل لاشئ أحرزه مهاجم النادي الأهلي«شادي حسين»، بعد تقديم الأهلي أداء قوي خلال المباراة الأولى في بطولة الدوري تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر.

وتلقى نادي أسوان الهزيمة خلال الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري من نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف أحرزه اللاعب«أوستين أموتو»، خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الأهلي يستعد لمباراة أسوان دون راحة بمباراة ودية على ملعب مختار التتش

ويستعد النادي الأهلي لمباراة أسوان المقبلة ببطولة الدوري الممتاز دون راحة، حيث قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر إقامة مباراة ودية بملعب مختار التتش بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي الأهلي، لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات القادمة.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى

وحصل الأهلي على الثلاث نقاط الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على نظيره الإسماعيلي، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري مؤقتاً.