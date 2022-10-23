كريم شحاتة: لاعبو الأهلي والزمالك بالمنتخب الأولمبي يشاركون في السوبر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن توصل ناديي الأهلي والزمالك لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بانضمام لاعبي الفريقين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي المصري في مباراة إسواتيني، لقائمة الفريقين في كأس السوبر المصري، والتي سيقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات، وذلك بانضمام حسام عبد المجيد للزمالك، وثنائي الأهلي رافت خليل وأحمد نبيل كوكا لصفوف الأهلي، مشيرًا إلى عدم وجود أزمة في الفترة الحالية.

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http://sport.elwatannews.com/ar/1/1/986470