مدبولي: نتابع كل ما يكتبه المصريون على مواقع التواصل بشأن الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الاقتصاد المصري سيكون له خارطة طريق في الفترة المقبلة تتضمّن جزءين، الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني وضع حلول لبعض المشكلات المزمنة لدينا على المدى المتوسط وطويل الأجل.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب، أنّ الحكومة المصرية حريصة منذ بداية الأزمة العالمية على متابعة كل ما يكتب عن مصر في الداخل والخارج، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة آراء المصريين، والبرامج الحوارية وكلام الخبراء بها.

وأكد مدبولي، أنّ بعض هذه الآراء مبنية على معرفة غير دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري، متابعا: «بدأنا نسمع ونرى أنّ مصر في أسوأ أزمة من الممكن أن تمر بها، كما لاحظنا خوف وقلق الشباب والمواطنين على بلدهم وحرصهم عليها».