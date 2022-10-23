إشادات واسعة من الأحزاب بدعوة مدبولي لها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي

أشاد عدد كبير من الأحزاب المصرية بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لأكثر من 80 من الأحزاب المصرية المختلفة، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

إشادة من الأحزاب المصرية

وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ توجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من الأحزاب والقوى السياسية ترسيخ للمبدأ الذي وضعه الرئيس السيسي، وهو أنّ مصر تتسع للجميع، مضيفًا أنّه حان الوقت للأحزاب السياسية أن تقوم بدورها، فيجب الخروج من مرحلة رصد المشكلات والشكاوى فقط إلى مشاركة فعالة ووضع حلول.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، لـ«الوطن»، أنّ دعوة رئيس مجلس الوزارء لمشاركة الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات في المؤتمر الاقتصادي دليل على أنّ مصر تتسع للجميع، وتشريف للأحزاب السياسية والاعتراف بدورها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنّهم كأحزاب مصرية سيقدمون ما في وسعهم؛ ليصلوا إلى حلولٍ منطقية يخرجون بها من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، لـ«الوطن»، إنهم يدفعون ثمن دعوة رئيس الوزراء إلى مشاركة الأحزاب السياسية المختلفة للمساركة في المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد مبدأ أن مصر تتسع للجميع، وكل من لديه وجه نظر أو سياسة من شأنها أن تساهم في حل الأزمة الحالية، مرحبًا به من قبل الحكومة والدولة.