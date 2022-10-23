بدء التشغيل التجريبي لمركز التأهيل الحسي والحركي بقرية «سفلاق» في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فى بيان، بدء التشغيل التجريبي لمركز التأهيل الحسي والحركي والنفسي، وذلك بمقر وحدة المركز المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بقرية «سفلاق» بمركز ساقلتة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتوفير كل الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون.

المركز الأول من نوعه بقرى سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى قرى سوهاج، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة بالتعاون مع جمعية «خير وبركة»، ومنها جهاز شد فقرات كمبيوتر، وجهاز موجات تصادمية لعلاج التهابات الأوتار، والشوكة العظمية، والتهاب رؤوس المفاصل، وكذلك جهاز رسم المخ.

الخدمات المقدمة بالمركز

وأضاف وكيل الوزارة أن المركز يقدم مجموعة مميزة من الخدمات الصحية، من بينها تأهيل الأطفال ذوي الهمم، والتأهيل الحركي للمرضى بعد عمليات العظام، مشيرا إلى أن مستشفى الصحة النفسية بسوهاج ستكلف عددا من الأخصائيين النفسيين والأطباء لمتابعة الحالات التي سيستقبلها المركز لتقديم العلاج والدعم النفسي لها.