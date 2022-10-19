وظائف خالية للجنسين في محافظة سوهاج.. الراتب حسب الخبرة

أعلنت مديرية القوى العاملة، عدة وظائف خالية بمحافظة سوهاج، داخل المؤسسات والهيئات الخاصة للشباب بمحافظة سوهاج للجنسين، حاملي الخبرة وحديثي التخرج، وحاملي المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة داخل مدينة سوهاج الجديدة.

وظائف خالية بجامعة ميريت

وأشارت المديرية إلى أن جامعة ميريت الخاصة بمحافظة سوهاج، أعلنت عن عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين للمؤهلات المتوسطة والعليا بخبرة وبدون وفقا للوظيفة المطلوبة، مشيرة إلى أن المؤهلات المطلوبة هي: «بكالريوس حاسبات ومعلومات خبرة 3 سنوات أو حديثى التخرج، وبكالوريوس علوم تخصص كيمياء وفيزياء، وبكالوريوس حاسب آلي، وبكالوريوس نظم معلومات إدارية خبرة ثلاث سنوات، وبكالوريوس تجارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وليسانس حقوق خبرة لا تقل عن خمس سنوات، ودبلوم متوسط (ثانوي فني صحي وثانوي فني تجاري وثانوي فني صناعي)».

كيفية التقديم للوظائف الخالية بمحافظة سوهاج

ولفتت إلى أن الراتب يحدد لكل وظيفة معلنة بعد المقابلة الشخصية ووفقا للسيرة الذاتية للمتقدم والخبرة، ويتم التقديم حتى يوم 23 أكتوبر بتقديم السيرة الذاتية بموقع جامعة ميريت الخاصة، بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل».