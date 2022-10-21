محافظ سوهاج: 85% نسبة تنفيذ مشروع إنشاء المركز الطبي بحي الكوثر

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الطبي بحي الكوثر على مساحة 600 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

نسبة تنفيذ المشروع 85%

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 85%، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمبنى، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية للواجهات والمبنى من الداخل.

ووجه «الفقي» بالمتابعة المستمرة لتقدم نسب التنفيذ بالمشروع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه والمقرر في ديسمبر القادم، وذلك لإتاحة خدمات المركز الطبي لأهالي الحي والمناطق المجاورة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والمواصفات القياسية في التنفيذ.

المركز الطبي الجديد في سوهاج

يذكر أن المركز الطبي الجديد بحي الكوثر يقع على مساحة مسطحة 3600 متر، ويشغل مبنى المركز مساحة 600 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق «دور أرضي + 3 أدوار علوية»، وسور محيط بالمركز، ويضم الدور الأرضي «استقبال طوارئ، وغرفة أشعة، ودورات مياه، وغرفة تعقيم، وغرفتين غسيل، وغرفة نفايات، وصيدلية ومخزن، وعيادة أطفال، وعيادة نساء، ومكاتب إدارية »، ويضم الدور الأول والثاني علوي «4 معامل، و2 قاعة اجتماعات، و2 غرفة أنظمة، و10 عيادات»، بينما يضم الدور الثالث علوي سكن للأطباء.