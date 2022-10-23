مدبولي: ميهمناش سعر صرف العملة لكن يهمنا التضخم وسعر السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، لتضخ استثمارات وتحقق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تستطيع رد هذه الأعباء، وهناك كثير من الدول أخذت هذا الموضوع، وعلى رأسهم الصين.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «احنا مش حابين نحط نفسنا في موضع مقارنة مع الصين، لكن حطينا دول زي فيتنام وتركيا والبرازيل والهند، مع الفارق في حجم السكان».

ولفت أن هناك انطباع لدى كثير من المصريين بأن سعر العملة يرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالي عندما ينخفض الجنيه يعني أن الاقتصاد في صورة سيئة، لكن الحقيقة هي العكس، مضيفا «نفس الدول دي قوى العملة بتاعتها بالدولار حصل فيها إيه؟، وبنلاقي إن ده أحيانا إجراء يخطط علشان تقوية الاقتصاد والصادرات ودفع عجلة الاستثمارات».

وأكد أن مصر شبيهة بدول كثيرة في سعر العملة، وبالتالي خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن المشكلة ليست مشكلة صرف، لكن في كبح جماح التضخم، «احنا ميهمناش سعر الصرف، لكن يهمنا التضخم وسعر السلع».