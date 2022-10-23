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رئيس الوزراء: وصول حجم الدين إلى 100% من الناتج المحلي بين عامي 1981 و2011

كتب:

محمد عزالدين
10:44 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ منظمة الصحة العالمية أشارت في تقرير لها عام 2015، إلى أنّ مصر كان لديها أعلى معدل إصابة بفيروس سي على مستوى العالم، بنسبة إذ إنّ 14.7% من السكان يحملون الفيروس، مع تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة كل عام.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ حجم الدين ارتفع إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة بين عامي 1981 و2011.   

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