رئيس الوزراء: الدولة واجهت الأزمات بحلول وسطية في الفترة من 1977-2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية من 1977 حتى عام 2011 كانت تواجه الأزمات بحلول وسطية في ظل الإمكانات المتاحة وقتها، وكانت تتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل، واتسمت تلك الفترة بانخفاض الإنفاق الاستثماري، والتركيز على الإنفاق الاستهلاكي، فكان أغلب الموازنة يصب في الأجور والمعاشات والدعم، لكن الإنفاق الاستثماري الذي يقود الاقتصاد كان منخفضًا.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ قطاع الصناعة في هذه الفترة اتسم بضعف في القدرة الإنتاجية، إلى جانب عدم توفير فرص العمل المطلوبة، مشيرًا إلى أنّ ظروفنا في تلك الفترة كانت تفرض علينا الدخول في حلول للمسكنات، وقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبه بالحديث عما يقال على الدولة سنة 1976.

وأكد رئيس الوزراء، أنّه كي لا نظلم هذه الفترة فإنّ الظروف وطبيعة المجتمع كانت غير متقبّلة لبعض الحلو الصعبة، موضحًا أنّ الدولة حاولت في عام 1977 إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يحدث نتيجة لرد فعل المواطنين،