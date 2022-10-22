مباريات الدوري المصري غدا في إطار الجولة الثانية لموسم 2022- 2023

ينتظر متابعي كرة القدم مباريات الدوري المصري غدا للموسم 2022- 2023، إذ تنطلق الأحد 23 أكتوبر الجاري، منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية، التي تبث فعالياته بشكل حصري على شبكة «أون تايم سبورتس».

وكان نادي الزمالك، تصدر المشهد خلال الموسم المنقضي، وجاء بيراميدز ثانيا، ثم النادي الأهلي في المركز الثالث للدوري المصري 2022.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل مباريات الدوري المصري غدا الأحد، للموسم 2022- 2023 على هذا النحو:

مباريات الدوري المصري غدا للموسم 2022- 2023

ويلتقي غدا الأحد 23 أكتوبر كل من بيراميدز مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسيراميكا كليوباترا مع الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً وأخيرا الأهلي مع أسوان في تمام السابعة مساء الغد.

أبرز مباريات الجولة الثانية في دوري 2022- 2023

ويلتقي الاثنين المقبل، غزل المحل مع الاسماعيلي في تمام الساعة الثالثة عصرا، والخامسة عصرا كل من الاتحاد السكندري مع الداخلية، وفيوتشر مع المقاولون العرب في تمام السابعة مساءًا.

والثلاثاء، يلتقي كل من سموحة والبنك الأهلي في الخامسة مساء، والسابعة كل من طلائع الجيش وإنبي، والأربعاء 26 من الشهر الجاري، يلتقي كل من فاركو وحرس الحدود في الخامسة مساءًا.

تردد قنوات أون تايم سبورتس

ويمكن متابعة مباريات الدوري المصري لموسم 2022- 2023، من خلال قنوات أون تايم سبورتس من خلال تردد قناة أون تايم سبورت1، وترددها 11861، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما يمكن تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 2، من خلال تردد 10853، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.