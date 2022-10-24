افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الحمام بتكلفة 421 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية في مدينة الحمام لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، محطة معالجة صرف صحي العصافرة الفرعية بطاقة 200م3/ ساعة على مساحة 400 م2، وتعمل بنظام برك الأكسدة وشبكة صرف طولية 35 كم، لتخدم نحو 7 آلاف مواطن، وأطلق شارة بدء تشغيل المحطة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الحمام بتكلفة 421 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور النائب رزق جالي عضو مجلس النواب وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال مدير جهاز مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي بمطروح، إنّ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الحمام يضم محطة رئيسية وعدد 3 محطات رفع فرعية بطاقة أجمالية 4000 م3/ يوم، وتضم شبكة انحدار وخطوط طرد من المحطات الفرعية للمحطة الرئيسية لمحطة المعالجة.

استقرار ضخ مياه الشرب

ووجه محافظ مطروح، خلال تفقده المحطة أمس الأحد، التهنئة لأهالي مدينة الحمام على الانتهاء من تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمدينة، والشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على سرعة التنفيذ وإنهاء المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية سرعة إعادة الشيء لأصله وتسوية الشارع الواصل للمحطة، وكذلك مراجعة كشافات الإنارة واستقرار ضخ مياه الشرب للمواطنين في المنطقة المقام بها محطة الصرف.

استكمال شبكات الصرف الصحي

وأوضح «شعيب»، أنه يجري العمل في عدة مدن بمشروعات الصرف الصحي بجانب الحمام في مدينة مرسي مطروح في حي الشروق وعلم الروم، واستكمال شبكات الصرف في المناطق المحتاجة طبقا للخطة الموضوعة، ويعقبها دخول شبكات الغاز الطبيعي لاستكمال جميع المرافق والبنية التحتية.