وزير الكهرباء: «مفيش اتفاقية هنعملها إلا بمشاركة صندوق مصر السيادي»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن التوسع في إنتاج محطات الهيدروجين يؤدى إلى تناقص أسعار الكهرباء كما حدث من قبل في محطة توليد الطاقة الشمسية ببنبان، وأضاف: «زي ما حصل في الطاقة الشمسية، أول تعريفة كان سعرها مرتفع، ودلوقتي وصلنا لتعريفة قليلة بالمقارنة بما عملناه في الأول، وده المتوقع حدوثه مع الهيدروجين الأخضر».

مشاركة الصندوق السيادي

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أن كل الاتفاقيات التي ستقوم الوزاة بإبرامها سيكون صندوق مصر السيادي جزءً منها، «مفيش مشروع هنعمله إلا لما كون الصندوق السيادي معنا في هذا الأمر».

وأوضح «شاكر» أن هناك رغبة كبيرة من جهات تمويل عالمية على مشاركة مصر واستخدام أرض مصر بما فيها من قدرات هائلة وطاقات متجدده وشبكات قوية تقدر تساهم في هذا الأمر، «مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وشركة اوراسكوم سكاتك النرويجية وشركة فرتيجلوب ستصل توليدها للامونيا الخضراء بقدرات 100 ميجا وات».

خطة وزارة الكهرباء لتحيلة مياه البحر

وأكد «شاكر» أن وزارة الكهرباء لديها خطة واستراتيجية لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة وبالتعاون مع وزارة الإسكان، وقال: «دورنا هيكون الجزء الخاص بالطاقة المتجدده لتحلية المياه، وفيه خطة استراتيجية عملتها وزارة الإسكان بتصل لأول 5 سنين 2.9 مليون متر مكعب في اليوم».

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المباحثات تجري حاليا بين الوزارة ووزارة الإسكان والشركات المتقدمه من أجل الكثير من الإنجازات.