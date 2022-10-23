رئيس حزب المصريين الأحرار: نتمنى عقد المؤتمر الاقتصادي دوريا

وجه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة للمؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الحساس في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، ونتمنى التوفيق لكل القائمين على المؤتمر وإدارته.

مراقبة تنفيذ توصيات المؤتمر

وظهر «خليل»، خلال فيديو تضمن أسئلة الأحزاب والقوى السياسية إلى المؤتمر الاقتصادي، موجهًا عددًا من الأسئلة، قائلًا: «هل سيتم وضع آلية لمتابعة ومراقبة تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر الاقتصادي، وهل سيتمّ عقد المؤتمر الاقتصادي بصفة دورية سنوية على غرار مؤتمرات الشباب، على أن يكون هناك تقييم بعد عام للنتائج الموجودة التي خرجت عن التوصيات المؤتمر الاقتصادي».

التوقيت المناسب لعقد المؤتمر الاقتصادي

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ توقيت عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت مناسب جدا، إذ أن الاضطرابات الاقتصادية موجودة في كل العالم، ولا سيما تأتي أهمية المؤتمر لأننا مقبلين على مرحلة الجمهورية الجديدة.

واستكمل رئيس حزب المصريين الأحرار: «توجيه الدعوة لمشاركة 80 حزبًا ومن القوى السياسية للمشاركة بالمؤتمر، هو ترسيخ للمبدأ الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أن مصر تتسع للجميع، وأن كل المصريين مشاركين عدا من حرضوا على العنف والإرهاب».