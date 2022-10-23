خبير: المؤتمر الاقتصادي هدفه التطبيق العملي وليس إطلاق الشعارات

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي بمصر، موضحا أن المؤتمر يهدف للتطبيق العلمي والعملي وليس إطلاق الشعارات وتدوين المبادئ العامة فقط، متابعًا أننا شهدنا عملية بناء قوية في آخر 8 سنوات، ومشروعات قومية بتكلفة بـ8 تريليونات جنيه.

أهم المشروعات القومية في آخر 8 سنوات

وأضاف «غنيم»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، مع المذيعتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أننا نشهد مشروعات قومية ضخمة على أرض الواقع وتتمثل في البنية الأساسية التي لم نراها من أيام محمد علي، فضلًا عن 7000 كيلومتر شبكة طرق تم إضافتها إلى 30 ألف كيلومتر، إلى جانب إضافة للطاقة الكهربية من 31 ألف ميجا وات ساعة إلى 59 ألف ميجا وات ساعة، كما شهدنا إنشاء 22 مدينة جديدة ومنطقة قناة السويس الجديدة، ومجمعات صناعية.

وبالنسبة للتشريعات الجديدة، أشار لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب قانون تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لسنة 2020.

ولفت إلى أهمية المبدأ الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو «يجب أن نصنع بعض»، متابعًا أنه لا بد من تعاون ومشاركة رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع رؤساء الهيئات العامة والوزراء، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات حول مختلف القطاعات الصناعية، ومن هنا يأتي أهمية المؤتمر الاقتصادي.

التصدير أصبح قضية حياة في مصر

وأوضح «غنيم» أن التصدير أصبح قضية حياة في مصر، لأننا نستورد جزءا هاما للغاية لأساسيات حياتنا، ومن الصعب الاستغناء عنه بسبب الزيادة السكانية، كما أن الأرض الزراعية محددة بالقدرة على زراعتها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بديل للصناعات التصديرية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هدفا لمصر وهو زيادة التصدير إلى 100 مليار دولار في السنة.