السيسي: المؤتمر الاقتصادي نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المؤتمر الاقتصادي عبارة عن نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها، متابعا أنّه يتحدّث من منظور المسؤولية الواقعة على عاتقه، والتي يشاركه فيها المصريون.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، وضيوف مصر من العرب والأجانب.