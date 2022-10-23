إزلة تراكمات مياه الأمطار من شوارع دمياط (صور)

بدأ مسؤولو الوحدات المحلية بدمياط، في كسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمختلف المناطق بالمحافظة، اليوم الأحد، بعد هطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم.

استمرار العمل بالبوغاز

واستمرت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة على الرغم من سوء الطقس.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في بيان صحفي، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وأكدت محافظ دمياط، الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة، لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار، للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المروري

واستمر سقوط الأمطار منذ وقت متأخر من مساء السبت، في الوقت الذي استمرت فيه حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، وكذا انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، في وقت سابق، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة تحت المطر وتجنب السفر الطويل وكذلك التأكد من عمل مساحات المياه بالسيارة.