حالة الطقس غدا في دمياط.. سقوط أمطار رعدية بنسبة 80%

تشهد حالة الطقس غدا في دمياط، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث من المتوقع بنسبة 80% حدوث أمطار متوسطة مساء ورعدية أحيانا على محافظة دمياط وذلك وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض جوي مسطح متمركز على البحر المتوسط، ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفير الرطوبة وتكوين سحب رعدية، فيتسبب بسقوط الأمطار بنسب وكميات متفاوتة على عدة محافظات من مصر.

سقوط أمطار

وبحسب الأرصاد، توجد فرصة سقوط أمطار على 11 مدينة مصرية هى مدينة السلوم ومدينة مطروح ومدينة الإسكندرية ومدينة البحيرة ومدينة كفر الشيخ ومدينة دمياط ومدينة الدقهلية ومدين الغربية ومدينة الشرقية ومدينة المنوفية بالإضافة للقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا في دمياط.. إرشادات من «الأرصاد»

ومع تغيرات حالة الطقس غدا في دمياط توضح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عدة إرشادات للتعامل مع تقلبات الطقس منها القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار تجنبا للانزلاق، فضلا عن التأكد من سلامة مساحات السيارة.

وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصعق الكهربي وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء سقوط الأمطار تجنبا للصعق الكهربي أيضا.

وتسجل محافظة دمياط غدا 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة الكبرى و22 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس معتدل الحرارة نهارا معتدل البرودة ليلا بينما من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وكذلك شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما يسود غدا طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وطقس حار على جنوب الصعيد.