الطقس اليوم في دمياط: مشمس صباحا لطيف ليلا والعظمى 28 درجة

سجلت درجات الحرارة في محافظة دمياط ، اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022، العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 25، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما تسجل نسبة الرطوبة في الجو 66%، مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، وتسجل سرعة الرياح 11كم/ في الساعة.

ويسود طقس مشمس نهاراً، لطيف مساءً، على كافة مدن ومراكز محافظة دمياط ويستمتع أهالي المحافظة بشواطئ مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة ويشهد يوم الجمعة إقبالا على خلاف باقى الأيام من رواد رحلات اليوم الواحد الذين جاءوا من المحافظات المجاورة هربا من حرار الجو.

إقبال على شواطئ رأس البر

استقبلت شواطئ مدينة رأس البرأعدادا كبيرة من المصطافين في جميع الشواطئ خاصة رواد رحلات اليوم الواحد والمصطافين من مختلف المدن والمحافظات المصرية.

وقال محمد الصياد مدير شاطئ مدينة رأس البر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شواطئ رأس البر استقبلت آلاف المواطنين الذين قدموا من محافظات الغربية والدقهلية والشرقية منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الصياد أن الوحدة المحلية بمدينة رأس البر زودت الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

انتظام حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج

قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، إن حالة البحر والموج وسرعة الرياح اليوم الجمعة ممتازة جدا وملائمة لعمليات الصيد مشيرا الى خروج كافة مراكب الصيد العاملة بالبوغاز منذ فجر اليوم.

وأشار إلى أن سرعة الرياح حوالى 9 عقدة فى الساعة وهى ملائمة لأعمال الصيد حيث تنتشر مراكب صيد الشانشيلا أمام السواحل لصيد السردين.