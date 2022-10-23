أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم تفريغ 1325 سيارة لذوي الهمم وشحن 5250 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN القادمة من تركيا، وعلى متنها 1325 سيارة لذوي الهمم من ماركات مختلفة، ويبلغ طولها 172 مترا بغاطس 7.8 متر وحمولة كلية 44219 طنا، وغادرت الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.

استقبال السفينة رقم 18 في الميناء

وتعد هذه السفينة 18 من نوعها التي تدخل الميناء خلال هذا العام، ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 28131 سيارة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

شحن 5250 طن صودا كاوية

وذكر البيان أن الميناء استقبل السفينة GUNECE، ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر، وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية إلى تركيا.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن التفريغ على الأرصفة.